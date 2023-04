Migranti | Governo verso lo stato di emergenza nazionale

Leggi su velvetmag

(Di martedì 11 aprile 2023) Arriveranno tra la notte e l’alba del 12 aprile a Catania i circa 700che sono su un peschereccio soccorso dalla Guardia costiera al largo della Sicilia. Le necessità di soccorso di profughi a rischio naufragio sono ormai quotidiane. Fra Pasqua e Pasquetta sono sbarcati in circa 3mila sulle nostre coste. Tutte persone in viaggio dal Nord Africa su barconi pericolosissimi, dopo aver pagato migliaia di euro per cercare di sfuggire alla disperazione. E dopo che le navi delle ong, quelle della Guardia costiera e della Marina Militare li hanno tratti in salvo. Soccorso della Guardia costiera a n barcone in difficoltà al largo dello Ionio. Foto Ansa/Guardia CostieraL’L’ultimo precario natante che sta arrivando in Italia è trainato dalla nave Peluso. Lo scortano due motovedette: naviga lentamente. Altri 108 ...