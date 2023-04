Migranti | governo dichiara stato d' emergenza per 6 mesi in tutta Italia

(Di martedì 11 aprile 2023) Tremila arrivi in tre giorni, l'hotspot di Lampedusa al collasso: dinanzi ai numeri record durante le festività pasquali ilha decisore lod'nazionale in tema di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarc… - fratotolo2 : Il governo dichiara lo #statodiemergenza nazionale per i #migranti: al momento, sono sbarcati 31.292 immigrati, sup… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Migranti, il governo dichiara lo #statodiemergenza ?? - SoniaLaVera : RT @Anna302478978: 'Il governo dichiara lo stato d’emergenza nazionale x i migranti x 6 mesi' Cosa significa dovremmo fare altri lockdown… - ominostanco : RT @FilippoMiraglia: Il Governo vuole dichiarare l'emergenza a causa del numero di arrivi via mare. Non c'è alcuna emergenza e l'unico prob… -

...44:33, dichiarato lo stato d'emergenza Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ilha deliberato lo stato di emergenza su tutto il ...- Tremila arrivi in tre giorni, l'hotspot di Lampedusa al collasso: dinanzi ai numeri record durante le festività pasquali ilha deciso dichiarare lo stato d'emergenza nazionale in tema di ...sono un problema per ilpresieduto da Giorgia Meloni. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per sei mesi: in questo modo l'esecutivo può assicurare ...

Migranti, il governo dichiara lo stato di emergenza. Che cos’è Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...La giornata che definisce in modo icastico lo stile di comando: afferma la sua idea di potere sulle nomine, mentre sui migranti, dove ha fallito, si prepara a ...