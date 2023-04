Migranti, fonti governo:emergenza potenzia espulsioni e rimpatri (Di martedì 11 aprile 2023) Con la dichiarazione dello stato di emergenza per i Migranti saranno coinvolte la Protezione Civile e la Croce Rossa italiana. E' quanto fanno sapere fonti di governo, al termine del Consiglio dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Con la dichiarazione dello stato diper isaranno coinvolte la Protezione Civile e la Croce Rossa italiana. E' quanto fanno saperedi, al termine del Consiglio dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ai_news_italia : Stato di emergenza migranti: 6 mesi in tutta Italia. Musumeci: 'Intervento consapevole e responsabile dell'UE'.… - PagellaPolitica : ?? Il governo sta lavorando a un piano per fronteggiare gli sbarchi dei migranti. Secondo fonti stampa, domani a Pal… - AlfBianchi : RT @MattBrandiReal: Il governo ha ricevuto una bella pacca sulla spalla da parte dell'UE sulla questione migranti. Secondo fonti interne, d… - robertdolci : @miagmarsuren @SicilianoSum @riannuzziGPC Io trovo dati ONU, esercito USA, Israele, per quanto riguarda i migranti… -