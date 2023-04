Migranti, Cdm dichiara lo stato di emergenza nazionale (Di martedì 11 aprile 2023) Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per la situazione legata all'immigrazione. E' quanto si apprende da fonti di governo. Lo stato di emergenza avrà una durata di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Il Consiglio dei ministri ha deliberato lodiper la situazione legata all'immigrazione. E' quanto si apprende da fonti di governo. Lodiavrà una durata di ...

