Michael Lerner | l' attore di Barton Fink morto a 81 anni

(Di martedì 11 aprile 2023) Si è spento l'8 aprile 2023 a 81, candidato all'Oscar come migliornon protagonista per, meglio conosciuto per i suoi ruoli in, Godzilla e Elf, èl'8 aprile 2023. Aveva 81. Il nipote di, l'di The Goldbergs Sam, ha confermato la sua morte in un post su Instagram domenica. Non è stata ancora rivelata una causa di morte. "Abbiamo perso una leggenda la scorsa notte", ha scritto Sampubblicando una serie di foto di. "È difficile esprimere a parole quanto fosse brillante ...

