Michael Jordan | vendute all' asta per 2 | 2 milioni di dollari un paio di Air indossate nel 1998 | è record

Sempre più incandescente il mercato dei cimeli sportivi: Sotheby's oggi ha venduto in un'attesa vendita online un paio di Airdel 1998 indossate danella famosa stagione Last Dance con i Chicago Bulls per 2,2 milioni di dollari. È il prezzo più alto mai pagato all'asta per un paio di sneaker .Sempre piu' incandescente il mercato dei cimeli sportivi : Sotheby's oggi ha venduto in un'attesa vendita online un paio di Airdel 1998 indossate danella famosa stagione Last Dance con i Chicago Bulls per 2,2 milioni di dollari . E' il prezzo piu' alto mai pagato all'asta per un paio di sneaker . Nel settembre 2022 la maglia ...Più di due milioni di dollari per un paio di sneaker. Il prezzo è di certo esagerato, ma non se si tratta delle scarpe autografate e indossate da sua maestà, il celeberrimo 'Air' del basket mondiale: sei anelli coi Chicago Bulls e due titoli olimpici - tra gli altri - nella sua bacheca. Il cimelio sportivo è stato venduto da Sotheby's in un'...

Un po’ come accade al Media Day NBA di inizio stagione, anche le exit interview in chiusura d’annata somigliano molto a un frullatore. Un intervento di mezz’ora in presenza della stampa, scandito dall ...Da Sotheby’s sono state vendute le mitiche Air Jordan XIII Bred indossate in Gara 2 nella serie finale del 1998 contro Utah ...