Mettete mezzo cucchiaio di bicarbonato nell’armadio e vedrete che risultati! (Di martedì 11 aprile 2023) Se l’umidità vi assilla, liberatevene con uno stratagemma geniale: Mettete mezzo cucchiaio di bicarbonato e scorderete quell’odore insopportabile e quella patina di muffa. Purtroppo quando quelle fastidiose goccioline di acqua restano intrappolate nei cassetti o nei mobili, non ne risentono solo i materiali da cui sono costituiti, ma anche gli indumenti ivi conservati. Eliminare questo problema non è facile: pulire e ripulire non basta. Eppure in natura esiste un rimedio tanto efficace quanto economico, in grado di annullare l’olezzo stagnante, assorbire il vapore acqueo e rendere salubre l’ambiente in cui viene utilizzato: il bicarbonato di sodio! È il solo ingrediente capace di risolvere questo problema una volta per tutte, ma a patto di saperlo utilizzare nel modo giusto. Curiose di scoprire come? ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 11 aprile 2023) Se l’umidità vi assilla, liberatevene con uno stratagemma geniale:die scorderete quell’odore insopportabile e quella patina di muffa. Purtroppo quando quelle fastidiose goccioline di acqua restano intrappolate nei cassetti o nei mobili, non ne risentono solo i materiali da cui sono costituiti, ma anche gli indumenti ivi conservati. Eliminare questo problema non è facile: pulire e ripulire non basta. Eppure in natura esiste un rimedio tanto efficace quanto economico, in grado di annullare l’olezzo stagnante, assorbire il vapore acqueo e rendere salubre l’ambiente in cui viene utilizzato: ildi sodio! È il solo ingrediente capace di risolvere questo problema una volta per tutte, ma a patto di saperlo utilizzare nel modo giusto. Curiose di scoprire come? ...

