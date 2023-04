Metodo Meloni | la top five dei manager di Stato la decide lei Salvini e Crosetto scontenti

(Di martedì 11 aprile 2023) L'ex ministro Cingolani assumerà la guida di Leonardo, Descalzi rimarrà al vertice di Eni e Del Fante a Poste Italiane. Donnarumma traslocherà da Terna a Enel e verrà sostituito Di Foggia. Vertice in tarda serata cone Tajani per il via libera

Lacala il suo atteso pokerissimo, cinque amministratori delegati suoi per le big five, Eni, ... sostiene il Carroccio, perché sono tutti ottimi, ma di. "La scelta dei vertici delle ...... Giorgia.

C'è tempo fino a domani. In Cdm ancora tensioni tra Lega e Fdi. La premier sceglie i 5 top manager, 3 presidenti agli alleati ...MILANO — Giorgia Meloni va dritta per la sua strada ma Matteo Salvini non la segue. A soli due giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste dei nuovi cda non c’è ancora un accordo politico… ...