Metodo Meloni: la top five dei manager di Stato la decide lei. Salvini e Crosetto scontenti (Di martedì 11 aprile 2023) L'ex ministro Cingolani assumerà la guida di Leonardo, Descalzi rimarrà al vertice di Eni e Del Fante a Poste Italiane. Donnarumma traslocherà da Terna a Enel e verrà sostituito Di Foggia. Vertice in tarda serata con Salvini e Tajani per il via libera Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 aprile 2023) L'ex ministro Cingolani assumerà la guida di Leonardo, Descalzi rimarrà al vertice di Eni e Del Fante a Poste Italiane. Donnarumma traslocherà da Terna a Enel e verrà sostituito Di Foggia. Vertice in tarda serata cone Tajani per il via libera

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiomontar : @GuidoAnzuoni Diciamo anche che questa è una accusa tipica a chi provi (sulla giusta spinta dell'interesse nazional… - electro7dark : @Libero_official La CGIL sta perdendo consensi in modo considerevole, adesso vuole applicare il metodo Meloni per r… - NovecentoV : RT @N013Q: @luca_sbardella Massima cura? Avete operato un taglio della rivalutazione sopra i 2100 lordi secondo parametri decisamente peggi… - NovecentoV : RT @N013Q: @luca_sbardella @fascistimoderni @FratellidItalia No, avete operato un taglio della rivalutazione sopra i 2100 lordi secondo par… - _ComeIlVento_ : RT @N013Q: @luca_sbardella Massima cura? Avete operato un taglio della rivalutazione sopra i 2100 lordi secondo parametri decisamente peggi… -