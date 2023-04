Meteo | weekend tra pioggia e neve Temporali e grandinate al Sud

(Di martedì 11 aprile 2023) Continua il tempo instabile sull'Italia . Sono, infatti, in arrivo due nuove perturbazioni che porteranno piogge diffuse esulle Alpi anche durante il prossimo. «Da domani - annuncia Lorenzo...

Gli inizi del mese erano infatti stati perfettamente nella media - con temperature medie in città pari a 15.8°C il 1° aprile e 15.3°C il 2 aprile - come pure lo è stato ildelle festività ...Le previsioniper i prossimi giorni ci dicono che continua il tempo instabile sull'Italia. Sono infatti in ...perturbazioni che porteranno piogge diffuse e neve sulle Alpi fino al prossimoPoi, dopo un venerdì di pausa, dalle prime ore di sabato una nuova e più intensa perturbazione raggiungerà l'Italia attraversandola nel corso del. Le precipitazioni, spesso temporalesche e ...

Meteo: Prossimi Giorni, Attenzione alla Grandine! Guardate dove colpirà con i Temporali [Mappa] iLMeteo.it

Meteo di martedì 11 aprile 2023. La quiete dopo la tempesta (e prima di una nuova). Oggi sole e clima mite in tutta Italia, ma è in arrivo una nuova perturbazione che colpirà tutto lo Stivale.Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che indicano l'arrivo di aria più fredda entro il weekend con calo delle temperature e tempo instabile. Da giovedì previsto un peggiomento, con piogge e ...