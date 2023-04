Meteo: tempo stabile per pochi giorni, da giovedì torna il maltempo (e la neve in collina) (Di martedì 11 aprile 2023) La fase di tempo soleggiato e mite sarà più breve del previsto. Tra mercoledì sera e giovedì una perturbazione atlantica colpirà il Nord e subito dopo anche il Centro portando piogge, grandine e neve anche a quote medie. Nel weekend un nuovo ciclone porterà forte maltempo soprattutto sull’area tirrenica. Calo delle temperature dove piovoso Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 aprile 2023) La fase disoleggiato e mite sarà più breve del previsto. Tra mercoledì sera euna perturbazione atlantica colpirà il Nord e subito dopo anche il Centro portando piogge, grandine eanche a quote medie. Nel weekend un nuovo ciclone porterà forte malsoprattutto sull’area tirrenica. Calo delle temperature dove piovoso

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : #Meteo: tempo stabile per pochi giorni, da giovedì torna il maltempo (e la neve in collina) - Linda__1975 : @LaDolceVallery Visto il meteo attuale farai in tempo a godertele - allarmemeteo : #AllarmeMeteo «arancio»: #vento Cantoni coinvolti: BE, FR, NE, SO e VD *Maggiori informazioni:… - allarmemeteo : #AllarmeMeteo «giallo»: #vento Cantoni coinvolti: BE, FR, GE, JU, NE, SO e VD *Maggiori informazioni:… - riviera24 : Che tempo farà? Il meteo di Giovanni Nebbia - Riviera24 -