Meteo Roma del 11-04-2023 ore 06:10 (Di martedì 11 aprile 2023) Meteo venerdì trovati all'ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino stabile con cieli sereni o poco nuvolosi nuvolosità più compatta tra Romagna e Triveneto al pomeriggio isolati fenomeni sui settori Alpini con neve Oltre agli 800-1000 m perlopiù invariata altro e in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità addensamenti a nord-est con neve sulle Alpi Apuane collinari al centro al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse neve fino a quote collinari sui settori interni piaciuto tra Toscana e Umbria al pomeriggio ancora precipitazioni tra lazio-abruzzo nevose in Appennino oltre i 600-700 metri in serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve fino a 600 m ampie schiarite Arrivo sulle altre regioni al sud Al mattino molte nubi e precipitazioni sparse con neve sui ...

