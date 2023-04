Meteo martedì: breve rimonta anticiclonica, poi torna tempo instabile sul litorale (Di martedì 11 aprile 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il mese di aprile continuerà a mostrarsi molto dinamico anche dopo le festività pasquali, non avremo più a che fare con le irruzioni di matrice artica ma arriveranno quelle polari. Sarà sempre aria fredda ma di matrice oceanica nord atlantica quindi non freddissima e sicuramente più umida. Il vortice che ce la porterà in Italia si trova ancora a ovest del Regno Unito ma nell’arco dei prossimi giorni traslerà rapidamente verso levante posizionandosi sull’Inghilterra entro mercoledì. A quel punto un intenso fronte perturbato sarà pronto a fare il suo ingresso sulla Penisola e a portare il suo carico di piogge e di temporali. La perturbazione sarà preceduta da un richiamo di aria calda nord africana che gonfierà temporaneamente l’anticiclone omonimo facendolo scivolare velocemente sulle regioni del Sud ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 11 aprile 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il mese di aprile continuerà a mostrarsi molto dinamico anche dopo le festività pasquali, non avremo più a che fare con le irruzioni di matrice artica ma arriveranno quelle polari. Sarà sempre aria fredda ma di matrice oceanica nord atlantica quindi non freddissima e sicuramente più umida. Il vortice che ce la porterà in Italia si trova ancora a ovest del Regno Unito ma nell’arco dei prossimi giorni traslerà rapidamente verso levante posizionandosi sull’Inghilterra entro mercoledì. A quel punto un intenso fronte perturbato sarà pronto a fare il suo ingresso sulla Penisola e a portare il suo carico di piogge e dirali. La perturbazione sarà preceduta da un richiamo di aria calda nord africana che gonfieràraneamente l’anticiclone omonimo facendolo scivolare velocemente sulle regioni del Sud ...

