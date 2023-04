Meteo: Lombardia, da domani nuvole e pioggia, temperature in calo (Di martedì 11 aprile 2023) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Oggi condizioni stabili sulla Lombardia, ma da domani tempo in peggioramento con precipitazioni dal pomeriggio di giovedì e temperature in calo. Venerdì rapido miglioramento, con tempo ancora variabile ma meno perturbato nel fine settimana. domani, mercoledì 12 aprile, secondo il bollettino Meteo, nuvolosità variabile nella prima parte del giorno, più consistente sulle Alpi. Dal pomeriggio cielo tendente a divenire molto nuvoloso o coperto su tutti i settori. Precipitazioni deboli sparse dal pomeriggio a partire dai settori occidentali, in progressiva estensione a tutta la regione e intensificazione. temperature minime in lieve aumento, massime in calo. In pianura minime tra 7 e 9 gradi, massime tra 18 e 20 gradi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Oggi condizioni stabili sulla, ma datempo in peggioramento con precipitazioni dal pomeriggio di giovedì ein. Venerdì rapido miglioramento, con tempo ancora variabile ma meno perturbato nel fine settimana., mercoledì 12 aprile, secondo il bollettino, nuvolosità variabile nella prima parte del giorno, più consistente sulle Alpi. Dal pomeriggio cielo tendente a divenire molto nuvoloso o coperto su tutti i settori. Precipitazioni deboli sparse dal pomeriggio a partire dai settori occidentali, in progressiva estensione a tutta la regione e intensificazione.minime in lieve aumento, massime in. In pianura minime tra 7 e 9 gradi, massime tra 18 e 20 gradi. ...

