Messner: "In Trentino ci sono tanti turisti e troppi orsi" (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - “Il turismo è raddoppiato rispetto al passato e causa il problema degli orsi ma anche dei lupi ne risentirà: il turista ha paura dell'orso come ha paura il contadino nel mandare il figlio di dieci anni al pascolo a guardare se le capre o le pecore stanno bene”. Lo ha detto nel corso di un'intervista con l'AGI, Reinhold Messner, il famoso alpinista dell'Alto Adige considerato il ‘Re degli Ottomila'. Messner, 78 anni, primo uomo ad aver raggiunto senza l'uso di ossigeno le vette delle quattordici montagne sopra gli 8.000 metri, interviene in merito all'aggressione mortale da parte di un orso bruno. Messner punta il dito contro gli ambientalisti che hanno ostacolato la politica a prendere provvedimenti già in passato. “Il nostro habitat non è più fatto per ospitare così tanti ... Leggi su agi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - “Il turismo è raddoppiato rispetto al passato e causa il problema deglima anche dei lupi ne risentirà: il turista ha paura dell'orso come ha paura il contadino nel mandare il figlio di dieci anni al pascolo a guardare se le capre o le pecore stanno bene”. Lo ha detto nel corso di un'intervista con l'AGI, Reinhold, il famoso alpinista dell'Alto Adige considerato il ‘Re degli Ottomila'., 78 anni, primo uomo ad aver raggiunto senza l'uso di ossigeno le vette delle quattordici montagne sopra gli 8.000 metri, interviene in merito all'aggressione mortale da parte di un orso bruno.punta il dito contro gli ambientalisti che hanno ostacolato la politica a prendere provvedimenti già in passato. “Il nostro habitat non è più fatto per ospitare così...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Messner: 'In Trentino ci sono tanti turisti e troppi orsi' - shark2208 : RT @Lucky75602105: il trentino gli orsi i lupi e reinhold decisamente incompatibili, gli animali non si possono inserire ed eliminare a pro… - cristinazog : RT @hornergazelli: @LaStampa @giornaleladige di oggi, altro evento come altri solo ora più in risalto, successo ieri - il Loro #habitat - g… - hornergazelli : @LaStampa @giornaleladige di oggi, altro evento come altri solo ora più in risalto, successo ieri - il Loro… - leogiordano_13 : Agli eretici vegetariani, animalisti, mai vax (come me): il problema c'è: causa cinghiali, lupi, orsi ci sono morti… -