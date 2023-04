Messico | il terreno frana e un edificio di tre piani rotola giù | il video choc

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Messico. Le immagini del crollo annunciato di un condominio, dopo che la frana ha compromesso la stabilità del terr… - liaalbonico : VIDEO – Messico, la frana indebolisce il terreno e l’edificio rotola lungo il pendio - PizzutiloRita : RT @RaiNews: Messico. Le immagini del crollo annunciato di un condominio, dopo che la frana ha compromesso la stabilità del terreno (Video)… - ProntoPCBaveno : RT @RaiNews: Messico. Le immagini del crollo annunciato di un condominio, dopo che la frana ha compromesso la stabilità del terreno (Video)… - Roseinfiore : RT @RaiNews: Messico. Le immagini del crollo annunciato di un condominio, dopo che la frana ha compromesso la stabilità del terreno (Video)… -

Il video diffuso dalla sindaca di Tijuana, Montserrat Caballero, mostra il momento in cui un edificio crolla a causa della frana che ha compromesso la stabilità del. È già il secondo codominio a cadere, fanno sapere le autorità locali. I soccorritori, allertati per tempo, avevano già messo in sicurezza la zona.Nessun ferito Nel video si vede l'edificio rotolare lungo il pendio, dopo il cedimento del... approfondimento, mongolfiera prende fuoco nel sito di Teotihuacan: due morti FOTOGALLERY ...Il video diffuso dalla sindaca di Tijuana, Montserrat Caballero, mostra il momento in cui un edificio crolla a causa della frana che ha compromesso la stabilità del. È già il secondo codominio a cadere, fanno sapere le autorità locali. Nel caso specifico, i soccorritori, allertati per tempo, avevano già previsto un perimetro di ...

Messico, la frana indebolisce il terreno e l'edificio rotola lungo il pendio RaiNews

Tragedia mancata a Tijuana. Lo scorso 9 aprile, una strada della città messicana è stata colpita da una frana che a sua volta ha colpito un edificio, facendolo crollare. Non si registrano ...Nella stessa aerea, la scorsa settimana, era già crollato un altro edificio. Le autorità stavolta hanno predisposto in tempo un perimetro di sicurezza, evitando così danni agli abitanti ...