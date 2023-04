Messi al Barcellona? La Pulce chiede l’arrivo di uno… juventino (Di martedì 11 aprile 2023) Il rapporto tra Leo Messi e il Psg è ai minimi storici, il calciatore argentino non avrebbe gradito le critiche e i fischi dei tifosi francesi nelle ultime partite. Il campione del mondo in carica è stato decisivo nel successo sul campo del Nizza, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2 con i gol dell’ex Barcellona e di Sergio Ramos. La stagione del Psg è stata dai due volti, in campionato è vicino alla vittoria del titolo mentre in Champions League il rendimento non è stato all’altezza. La dirigenza è delusa e anche i tifosi hanno dimostrato un certo nervosismo. Nel mirino sono finiti soprattutto i calciatori più forti: in primo piano Verratti e proprio Messi. Foto di Kiko Huesca / AnsaIl futuro di Messi Leo Messi è in scadenza di contratto con il Psg e il rinnovo sembra da escludere. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 aprile 2023) Il rapporto tra Leoe il Psg è ai minimi storici, il calciatore argentino non avrebbe gradito le critiche e i fischi dei tifosi francesi nelle ultime partite. Il campione del mondo in carica è stato decisivo nel successo sul campo del Nizza, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2 con i gol dell’exe di Sergio Ramos. La stagione del Psg è stata dai due volti, in campionato è vicino alla vittoria del titolo mentre in Champions League il rendimento non è stato all’altezza. La dirigenza è delusa e anche i tifosi hanno dimostrato un certo nervosismo. Nel mirino sono finiti soprattutto i calciatori più forti: in primo piano Verratti e proprio. Foto di Kiko Huesca / AnsaIl futuro diLeoè in scadenza di contratto con il Psg e il rinnovo sembra da escludere. Il ...

