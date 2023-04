Mercogliano abbraccia l’oncologa Carmen Criscitiello

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Stamattina l’ Amministrazione comunale diha consegnato un riconoscimento alla dott.ssa, oncologa con incarico di alta specializzazione presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Un tributo all’ impegno in campo medico che ha contraddistinto negli anni la dott.ssa, che, pur vivendo a Milano, non ha reciso il suo legame con la città ditant’è che ancora è tra gli iscritti all’ Ordine dei Medici di Avellino. Ricercatrice affermata con esperienze in università europee e negli Stati Uniti, 155 pubblicazioni scientifiche all’ attivo, membro della Società Europea di Oncologia Medica e pluripremiata tra le eccellenze italiane in materia, la dott.ssa ...