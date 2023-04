Meloni ricorda Adriano Olivetti: “Un grande imprenditore e visionario italiano” (Di martedì 11 aprile 2023) ROMA – “Nel giorno della nascita di Adriano Olivetti, non vogliamo dimenticare un grande imprenditore e visionario italiano. Anche nel suo ricordo costruiremo un’Italia che torni a pensare in grande”. E’ quanto afferma sui suoi canali social la presidente del consiglio Giorgia Meloni (foto), citando anche una frase di Olivetti: “Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 11 aprile 2023) ROMA – “Nel giorno della nascita di, non vogliamo dimenticare un. Anche nel suo ricordo costruiremo un’Italia che torni a pensare in”. E’ quanto afferma sui suoi canali social la presidente del consiglio Giorgia(foto), citando anche una frase di: “Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica”. L'articolo L'Opinionista.

