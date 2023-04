(Di martedì 11 aprile 2023) Ricorre oggi l’anniversario della nascita di, figura straordinaria dell’imprenditoria italiana, celebrata anche dal presidente del Consiglio Giorgia. «”Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica”», è stata la citazione discelta dal premier per un post nel quale ha sottolineato che «nel giorno della nascita, non vogliamo dimenticare unimprenditore e visionario italiano». «Anche nel suo ricordo – ha spiegatochein».L’ammirazione del premier per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Meloni ricorda Adriano Olivetti: “Costruiremo un’Italia che torni a pensare in grande” - frankpari : @bottari12 @intuslegens La meloni mi ricorda la mia mamma che mi diceva vieni qui che non ti faccio niente, il tag… - PirandellaG : @La7tv @A_Gusmeroli Speriamo che siano veramente i migliori non i più simpatici ai parenti! Ricordatevi del candida… - StampaTorino : Meloni ricorda Olivetti nell’anniversario della nascita: “L’Italia tornerà a pensare in grande come faceva lui”… - patrizi98471293 : RT @BrandauerLudwig: 'Al lavoro per far risorgere la città'. Meloni ricorda il sisma de L'Aquila -

"Io penso la fabbrica per l'uomo, non l'uomo per la fabbrica". La presidente del Consiglio, Giorgia, sui social cita questa frase di Adriano Olivetti, ricordando il giorno della sua nascita, l'11 aprile 1901. "Nel giorno della nascita di Adriano Olivetti, non vogliamo dimenticare un grande ...TORINO. "Io penso la fabbrica per l'uomo, non l'uomo per la fabbrica". La presidente del Consiglio, Giorgia, sui social cita questa frase di Adriano Olivetti, ricordando il giorno della sua nascita, l'11 aprile 1901. "Nel giorno della nascita di Adriano Olivetti, non vogliamo dimenticare un grande ...Iniziative fortemente stigmatizzate dae dai suoi fedelissimi, che ora vogliono dichiarare ... Ficicchiaquindi che esiste già il reato di danneggiamento " che ci è stato anche contestato ...

Meloni ricorda Olivetti nell’anniversario della nascita: “L’Italia tornerà a pensare in grande come faceva lu… La Stampa

(Adnkronos) - "Il governo Meloni non trova di meglio che prevedere nuovi reati per chiunque". Lo afferma la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi. "A inizio legislatura - ricorda - ha ...TORINO. «Io penso la fabbrica per l'uomo, non l'uomo per la fabbrica». La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social cita questa frase di Adriano Olivetti, ricordando il giorno della sua nas ...