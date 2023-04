Meloni “Mare asset fondamentale, farne vettore di sviluppo” (Di martedì 11 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è una Nazione, allo stesso tempo, continentale e marittima. E’ nata nel, per e con il Mare: la geografia ha plasmato la nostra civiltà e ci ha reso piattaforme naturali per la diffusione della cultura, i commerci e la logistica. Purtroppo, però, l’Italia ha spesso dimenticato questa sua duplice identità, si è percepita come una ‘Patria senza marè e non è stata pienamente consapevole di quanto il Mare possa essere una risorsa geostrategica, ambientale, culturale ed economica. Rimettere al centro questo asset e farne un vettore di sviluppo e di ricchezza, da ogni punto di vista, è una priorità del Governo. Un impegno che ribadiamo anche oggi in occasione della ‘Giornata nazionale del marè”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è una Nazione, allo stesso tempo, continentale e marittima. E’ nata nel, per e con il: la geografia ha plasmato la nostra civiltà e ci ha reso piattaforme naturali per la diffusione della cultura, i commerci e la logistica. Purtroppo, però, l’Italia ha spesso dimenticato questa sua duplice identità, si è percepita come una ‘Patria senza marè e non è stata pienamente consapevole di quanto ilpossa essere una risorsa geostrategica, ambientale, culturale ed economica. Rimettere al centro questoundie di ricchezza, da ogni punto di vista, è una priorità del Governo. Un impegno che ribadiamo anche oggi in occasione della ‘Giornata nazionale del marè”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che Giorgia Meloni non va in vacanza da anni. Non è così: in que… - PagellaPolitica : ? Ignazio La Russa dice che Giorgia Meloni «non fa un giorno di vacanza da almeno tre anni». Non è vero: dal Salent… - Radio1Rai : ??#giornatadelmare #Meloni 'Italia Nazione continentale e marittima. Purtroppo però spesso non è stata consapevole d… - interrisnews : Oggi, #11aprile, si celebra la #Giornata Nazionale del #mare. Il messaggio della premier #Meloni - nestquotidiano : Meloni “Mare asset fondamentale, farne vettore di sviluppo” -