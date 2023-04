Meloni: "Il mare porta sviluppo e ricchezza" (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - "L'Italia è una Nazione, allo stesso tempo, continentale e marittima. È nata nel, per e con il mare: la geografia ha plasmato la nostra civiltà e ci ha reso piattaforme naturali per la diffusione della cultura, i commerci e la logistica. Purtroppo, però, l'Italia ha spesso dimenticato questa sua duplice identità, si è percepita come una 'Patria senza mare' e non è stata pienamente consapevole di quanto il mare possa essere una risorsa geostrategica, ambientale, culturale ed economica. Rimettere al centro questo asset e farne un vettore di sviluppo e di ricchezza, da ogni punto di vista, è una priorità del Governo". Lo dichiara la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in una nota. "Un impegno che - spiega - ribadiamo anche oggi in occasione della 'Giornata nazionale ... Leggi su agi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - "L'Italia è una Nazione, allo stesso tempo, continentale e marittima. È nata nel, per e con il: la geografia ha plasmato la nostra civiltà e ci ha reso piattaforme naturali per la diffusione della cultura, i commerci e la logistica. Purtroppo, però, l'Italia ha spesso dimenticato questa sua duplice identità, si è percepita come una 'Patria senza' e non è stata pienamente consapevole di quanto ilpossa essere una risorsa geostrategica, ambientale, culturale ed economica. Rimettere al centro questo asset e farne un vettore die di, da ogni punto di vista, è una priorità del Governo". Lo dichiara la presidente del consiglio, Giorgia, in una nota. "Un impegno che - spiega - ribadiamo anche oggi in occasione della 'Giornata nazionale ...

