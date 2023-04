Melania Trump è risorta: le prime foto dopo l'arresto di Donald Trump (Di martedì 11 aprile 2023) L'ex first lady, dopo essere rimasta in ombra in tutti i giorni dell'arresto del marito Donald Trump, è apparsa per la prima volta in pubblico dopo più di una settimana a Mar-a-Lago la domenica di Pasqua Leggi su vanityfair (Di martedì 11 aprile 2023) L'ex first lady,essere rimasta in ombra in tutti i giorni dell'del marito, è apparsa per la prima volta in pubblicopiù di una settimana a Mar-a-Lago la domenica di Pasqua

