Meglio grumpy che fessi | viva Spalletti che ha risposto per le rime a Guardiola

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 11 aprile 2023) Saluto con gioia il tempo, ormai giunto, in cui, abbandonando per un breve attimo il suo elegante scialle di calcio ricco e corretto, si trova a chiamare le cose col proprio nome –. Annuncia, urbi et orbi, che dell’Italia e di quel tecnico così sensibile non parla più, scorbutico com’è. E, giubilo!, quel tecnico è il nostro, guida il Napoli e si chiama Luciano. Ha ristabilito qualche ordine nell’ordine del mondo, provando a strappare i napoletani dal coro dei piùdel pianeta, reduci come erano dalle gote arrossite e confuse per i tanti complimenti che lo stesso chicchissimo fece alla squadra partenopea dell’epoca, quella del grande allenatore taumaturgo operaio e dei milioni che aderirono alla sua setta.ha restituito luce, almeno per qualche giorno, alla ...