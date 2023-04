Mediterraneo dimenticato da Ue e Italia | il gran fallimento di Bruxelles

(Di martedì 11 aprile 2023) Ilnon è solo lo spazio delle rotte migratorie eppure se ne parla solo in questi termini. A dirla tutta è la piùde prova politica - fallita - dell'Europa, troppo attenta ai paradigmi finanziari e monetarie per accorgersi che nessuna forza politica di costruisce senza la definizione dei suoi baricentri.considera il proprio baricentro Francoforte, l'asse del Nord e l'area baltica. Invece il baricentro dell'Europa è il, il «nostro». Perché dico nostro? Perché la politica esterana è sempre stata per lo più intrecciata nelle relazioni «equivicine» con sponda araba/palestinese e con la sponda israeliana; eravamo i partner più colloquiali dei dirimpettai africani, assai allergici alla grammatica post coloniale (mai del tutto post a ...

