Mediterraneo, barche in avaria a Pasqua (Di martedì 11 aprile 2023) Terribile fine settimana di Pasqua nelle acque del Mediterraneo, dove si sono moltiplicate le segnalazioni di barche in avaria e migranti in cerca di soccorso, con un aumento di attività dei soccorritori che da venerdì a lunedì ha consentito di trarre in salvo circa duemila persone alle quali si sono sommati uleriori 1.200 migranti per i quali le operazioni di soccorso si stanno svolgendo nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria. Sono 38 le vittime di due naufragi, uno al largo della Tunisia e l'altro in acque sar maltesi, e 18 i dispersi. seguono aggiornamenti L'articolo proviene da Italia Sera.

