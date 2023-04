Mazzola | «L’Inter può fare l’impresa | a centrocampo…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 aprile 2023) Le parole di Sandro, ex giocatore e capitano del, sulla sfida di Champions League contro il Benfica Sandro, leggenda del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport . Ecco le sue parole sulla sfida di Champions al Benfica. LE PAROLE – «La nostra Inter non può essere paragonata a questa per mille motivi: noi eravamo davvero fortissimi, unici, però io credo che anche la squadra di Inzaghi possagrandi imprese. L’ha dimostrato e può puntare su un centrocampo d’eccellenza». L'articolo proviene da Calcio News 24.