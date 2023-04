Maxi multa anti imbrattamento per bloccare gli eco-attivisti. La proposta nel Cdm di oggi (Di martedì 11 aprile 2023) Le proposte di legge di iniziativa parlamentare per inserire nel codice una fattispecie cucita sugli attivisti climatici che imbrattano monumenti e opere d’arte potrebbero decadere. Il governo, infatti, decide di agire motu proprio e portare nel Consiglio dei ministri di oggi, 11 aprile, un disegno di legge per punire i cosiddetti eco-vandali. Nella bozza, si legge: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 mila a euro 60 mila». Non solo: il testo prevede anche che «chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali a un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Le proposte di legge di iniziativa parlamentare per inserire nel codice una fattispecie cucita sugliclimatici che imbrattano monumenti e opere d’arte potrebbero decadere. Il governo, infatti, decide di agire motu proprio e portare nel Consiglio dei ministri di, 11 aprile, un disegno di legge per punire i cosiddetti eco-vandali. Nella bozza, si legge: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 mila a euro 60 mila». Non solo: il testo prevede anche che «chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali a un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ...

