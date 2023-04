‘Maurizio racconta…’ | Nicole Arlia stupisce nel tennistavolo L’anno d’oro degli sport del ghiaccio

Leggi su oasport

(Di martedì 11 aprile 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per l’Italia: 6,5Atleti della settimana (uomini): Abbiati-Andreatta (beach volley)Atleta della settimana (donna): Katia Ragusa (ciclismo) Grandi rimpianti nel curling, per quello che poteva essere e non è stato. Quei pochi millimetri che hanno respinto la terza stone dalla casa nel decimo end sono stati fatali a Retornaz e compagni per raggiungere la prima finale della storia per il curling italiano in un torneo iridato, permettendo alla Scozia di batterci per la 18esima volta consecutiva (dal 2015 non superiamo la nostra bestia nera). Alla fine un quarto posto amaro, che comunque rappresenta la seconda miglior performance della storia, dopo il bronzo dello scorso anno. Nel ciclismo, invece, ritengo che Filippo Ganna -prima o poi – riuscirà a conquistare la Roubaix: ancora qualche dettaglio da limare, come l’approccio alle curve e i cambi ...