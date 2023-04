Maurizio Mattioli | chi era la moglie Barbara Divita | “È stata una sofferenza straziante”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 aprile 2023) Pergli ultimi anni sono stati difficili. Il 16 ottobre 2014 morì suadopo sette anni di sofferenze a causa delle complicazioni legate ad un incidente. La coppia era sposata dal 1977 e non aveva avuto figli. «L’incidente di miaè stato un colpo terribile, mi è cascato tutto addosso», raccontò a Storie Italiane. Èdura veder soffrire la, che era lucida e quindi sapeva di non avere speranza. Pian piano ha ricominciato a vivere, anche grazie agli amici e all persone più care, come i fratelli Vanzina. Così ha ritrovato la serenità.ha impiegato molto tempo per tornare a vivere e a ritrovare la serenità, soprattutto grazie all’aiuto dei suoi ...