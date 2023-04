Matthew McConaughey sul volo Lufthansa che sembrava che stesse per precipitare: "Uno spavento infernale" (Di martedì 11 aprile 2023) Matthew McConaughey ha descritto nel dettaglio che cosa ha provato il mese scorso quando l'aereo su cui si trovava è stato colpito da delle tremende turbolenze. Matthew McConaughey si è recentemente aperto a proposito del volo Lufthansa che è quasi precipitato, definendo l'incidente come "uno spavento infernale". Il mese scorso l'attore premio Oscar e sua moglie Camila Alves stavano volando da Austin, in Texas, a Francoforte, in Germania, quando l'aeroplano è stato colpito da una turbolenza inaspettata ed è caduto fino a raggiungere i 4.000 piedi. Sette persone sono state ricoverate in ospedale a causa dell'incidente. "Sei sospeso, sei a gravità zero", ha spiegato Matthew durante un episodio del podcast Let's Talk Off Camera di SiriusXM ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 aprile 2023)ha descritto nel dettaglio che cosa ha provato il mese scorso quando l'aereo su cui si trovava è stato colpito da delle tremende turbolenze.si è recentemente aperto a proposito delche è quasi precipitato, definendo l'incidente come "uno". Il mese scorso l'attore premio Oscar e sua moglie Camila Alves stavano volando da Austin, in Texas, a Francoforte, in Germania, quando l'aeroplano è stato colpito da una turbolenza inaspettata ed è caduto fino a raggiungere i 4.000 piedi. Sette persone sono state ricoverate in ospedale a causa dell'incidente. "Sei sospeso, sei a gravità zero", ha spiegatodurante un episodio del podcast Let's Talk Off Camera di SiriusXM ...

