“Matta come un cavallo”. Imbarazzo tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi (Di martedì 11 aprile 2023) Tensione tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. Dall’uscita dei due dal GF Vip 7, non si fa che parlare della loro storia d’amore che continua, nonostante tante maldicenze, fuori dalla casa. Insomma, i due sembrano convivere e, lontani dalle telecamere h24, sembra che tra loro funzioni davvero. Chiaramente spunta sempre qualche problema, ma questo è abbastanza normale per una coppia così attiva suoi social come la loro. Quest’ultimo avvenimento è accaduto dopo che l’ex volto di Forum ha pubblicato un video sul suo neo-nato canale TikTok. Sulla piattaforma cinese infatti, il conduttore radiofonico ha postato un filmato che in poche ore ha fatto il giro dei social. Tuttavia c’è stato qualcosa, un dettaglio diciamo, che ha fatto storcere i fan più indemoniati dei Donnalisi. Non scherziamo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Tensione traed. Dall’uscita dei due dal GF Vip 7, non si fa che parlare della loro storia d’amore che continua, nonostante tante maldicenze, fuori dalla casa. Insomma, i due sembrano convivere e, lontani dalle telecamere h24, sembra che tra loro funzioni davvero. Chiaramente spunta sempre qualche problema, ma questo è abbastanza normale per una coppia così attiva suoi socialla loro. Quest’ultimo avvenimento è accaduto dopo che l’ex volto di Forum ha pubblicato un video sul suo neo-nato canale TikTok. Sulla piattaforma cinese infatti, il conduttore radiofonico ha postato un filmato che in poche ore ha fatto il giro dei social. Tuttavia c’è stato qualcosa, un dettaglio diciamo, che ha fatto storcere i fan più indemoniati dei Donnalisi. Non scherziamo, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ELIANAELY89 : Matta come un cavallo come direbbe qualcuno ??ma bella più del ????? #donnalisi @Anto_Fiordelisi - craazygirl88 : RT @iol_s17: Dal film surgelato viene fuori come Daniele fosse così preso da avere una paura matta di soffrire. Le cose che diceva erano pu… - iol_s17 : Dal film surgelato viene fuori come Daniele fosse così preso da avere una paura matta di soffrire. Le cose che dice… - MutiLeonilde : RT @pattichiaripat: 'Ero matta in mezzo ai matti. I matti erano matti nel profondo, alcuni molto intelligenti. Sono nate lì le mie più bell… - RocknMode__ : La stessa persona mi chiede per ben 2 volte come mai io sia ancora single perché, dice, non è possibile. “Sei matta… -