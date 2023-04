Masters 1000 Montecarlo 2023: programma e ordine di gioco mercoledì 12 aprile (Di martedì 11 aprile 2023) Il programma e l’ordine di gioco di domani, mercoledì 12 aprile, al Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra battuta del Principato, spazio a tanti italiani. Jannik Sinner è il primo a scendere in campo contro Diego Schwartzman, secondo incontro dalle 11:00 sul centrale. A seguire Lorenzo Sonego (wild card), dopo aver battuto Humbert in un match folle con 4 match point annullati, sfiderà la testa di serie numero 3 Daniil Medvedev. Il match inaugurale sul Court Rainieri III sarà invece traa van d Zandschulp e Ruud. Al Court des Princes, invece, ultima sfida in programma quella tra Matteo Berrettini e Francisco Cerundolo. Possibile derby azzurro tra Luca Nardi e Lorenzo Musetti. programma mercoledì 12 ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Ile l’didi domani,12, aldi. Sulla terra battuta del Principato, spazio a tanti italiani. Jannik Sinner è il primo a scendere in campo contro Diego Schwartzman, secondo incontro dalle 11:00 sul centrale. A seguire Lorenzo Sonego (wild card), dopo aver battuto Humbert in un match folle con 4 match point annullati, sfiderà la testa di serie numero 3 Daniil Medvedev. Il match inaugurale sul Court Rainieri III sarà invece traa van d Zandschulp e Ruud. Al Court des Princes, invece, ultima sfida inquella tra Matteo Berrettini e Francisco Cerundolo. Possibile derby azzurro tra Luca Nardi e Lorenzo Musetti.12 ...

