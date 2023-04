Masters 1000 Montecarlo 2023: esordio ok per Djokovic, out il finalista uscente Davidovich Fokina (Di martedì 11 aprile 2023) In una giornata in cui gli azzurri si sono ancora una volta presi la scena – con tre vittorie in altrettanti incontri – a Montecarlo è sceso in campo anche la prima testa di serie del tabellone Novak Djokovic. Il n°1 al mondo, che dal successo agli Australian Open ha potuto giocare solo il torneo di Dubai, è apparso ben lontano dalla migliore condizione nella vittoria per 7-6(5) 6-2 contro il qualificato russo Gakhov, che nel primo set si è anche trovato in vantaggio di un break. Tutto nella norma, considerata l’assenza dai campi e il fatto che la stagione sul rosso sia appena all’inizio e manca ancora più di un mese e mezzo all’appuntamento clou del Roland Garros. Ora Djokovic avrà modo di riposarsi domani, per poi sfidare giovedì il vincente del derby tricolore tra Lorenzo Musetti e Luca Nardi. Due vittorie in rimonta per Andrey ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) In una giornata in cui gli azzurri si sono ancora una volta presi la scena – con tre vittorie in altrettanti incontri – aè sceso in campo anche la prima testa di serie del tabellone Novak. Il n°1 al mondo, che dal successo agli Australian Open ha potuto giocare solo il torneo di Dubai, è apparso ben lontano dalla migliore condizione nella vittoria per 7-6(5) 6-2 contro il qualificato russo Gakhov, che nel primo set si è anche trovato in vantaggio di un break. Tutto nella norma, considerata l’assenza dai campi e il fatto che la stagione sul rosso sia appena all’inizio e manca ancora più di un mese e mezzo all’appuntamento clou del Roland Garros. Oraavrà modo di riposarsi domani, per poi sfidare giovedì il vincente del derby tricolore tra Lorenzo Musetti e Luca Nardi. Due vittorie in rimonta per Andrey ...

