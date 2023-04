(Di martedì 11 aprile 2023) Tra Invention, Pressuree Mistery box, questa volta qualcosa deve essere andato storto. A, in Spagna, 44 persone hanno sofferto un’intossicazione alimentare nel corso di una puntata di, il noto talent show di cucina. I concorrenti del programma tv si trovavano nella città costiera spagnola per unall’aperto, in cui erano chiamati a preparare un menù dello chef Rakel Cernicharo per 120 lavoratori del parco oceanografico di. La prova, però, non è andata come da previsioni. Uno dei commensali, racconta El Correo, ha denunciato sui social un’intossicazione alimentare di massa. «Su settanta persone, più della metà è finita intossicata. Non hanno nemmeno avuto la decenza di scriverci per scusarsi», ha proato una delle persone ...

Brutto colpo per l'edizione spagnola di. Le autorità sanitarie della regione di Valencia hanno fatto sapere che 44 persone hanno ...tv si trovavano nella città costiera spagnola per un......sofferto un'intossicazione alimentare nel corso di una puntata di, il noto talent show di cucina. I concorrenti del programma tv si trovavano nella città costiera spagnola per unall'...È stato un po' come sulle montagne russe (senza dimenticare i cinque pressureaffrontati), ma ... Altre notizie su:12

Masterchef, il test in esterna a Valencia finisce male: 44 intossicati Open

A raccontare per prima l'accaduto è stata una lavoratrice del parco Oceanogràfic, che interveniva come commensale insieme ad oltre cento colleghi della struttura. La donna ha detto di aver avuto una g ...Find out who is cooking for John Torode and Gregg Wallace in the first week of heats of MasterChef 2023. Please note this information is accurate at the time of filming; certain aspects may have since ...