Marotta: «Inzaghi? Il presente e il futuro di un allenatore non dipendono mai da una sola partita» (Di martedì 11 aprile 2023) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato alla stampa prima del match di Champions League contro il Benfica. Marotta ha parlato sia a Sky Sport che a Mediaset. Di seguito le dichiarazioni di Marotta a Sky: “Essere qua è motivo di orgoglio per tutti, è un appuntamento che mancava da 12 anni e dobbiamo onorarlo nel migliore dei modi contro un’ottima squadra”. Con Inzaghi andrete avanti insieme fino alla fine della stagione? Marotta “Assolutamente. La stagione ci sta vedendo protagonisti, ma in campionato stiamo avendo discontinuità. Questo però non va a discapito dell’allenatore. Dobbiamo rimediare, il tempo è poco e dobbiamo conquistare un posto Champions”. L’Inter è in linea con gli obiettivi prefissati? “Questo appuntamento mancava da 12 anni, in Coppa Italia ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha parlato alla stampa prima del match di Champions League contro il Benfica.ha parlato sia a Sky Sport che a Mediaset. Di seguito le dichiarazioni dia Sky: “Essere qua è motivo di orgoglio per tutti, è un appuntamento che mancava da 12 anni e dobbiamo onorarlo nel migliore dei modi contro un’ottima squadra”. Conandrete avanti insieme fino alla fine della stagione?“Assolutamente. La stagione ci sta vedendo protagonisti, ma in campionato stiamo avendo discontinuità. Questo però non va a discapito dell’. Dobbiamo rimediare, il tempo è poco e dobbiamo conquistare un posto Champions”. L’Inter è in linea con gli obiettivi prefissati? “Questo appuntamento mancava da 12 anni, in Coppa Italia ...

