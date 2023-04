Marotta: «Ho visto i giocatori carichi! Inzaghi? Mai condizionato» (Di martedì 11 aprile 2023) Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity nel prepartita di Benfica-Inter. Le sue parole in vista dell’imminente quarto di finale di andata di Champions League CARICA ? La determinazione di Marotta prima della sfida del da Luz: «Per noi gratificante, perché era un appuntamento che mancava da 12 anni. L’avversario è di tutto rispetto, le motivazioni, la testa avranno un ruolo fondamentale. Ho visto i giocatori molto carichi. L’andamento altalenante è solo in campionato, logico che una grande squadra deve essere competitiva in tutte le competizioni. Inzaghi lo sa, sta facendo un ottimo lavoro. Siamo fiduciosi che in campionato troverà la soluzione. Mai condizionare presente e futuro di un allenatore con una partita. L’Inter ha il dovere sempre di dare il massimo, speriamo di riprendere ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Beppeha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity nel prepartita di Benfica-Inter. Le sue parole in vista dell’imminente quarto di finale di andata di Champions League CARICA ? La determinazione diprima della sfida del da Luz: «Per noi gratificante, perché era un appuntamento che mancava da 12 anni. L’avversario è di tutto rispetto, le motivazioni, la testa avranno un ruolo fondamentale. Homolto carichi. L’andamento altalenante è solo in campionato, logico che una grande squadra deve essere competitiva in tutte le competizioni.lo sa, sta facendo un ottimo lavoro. Siamo fiduciosi che in campionato troverà la soluzione. Mai condizionare presente e futuro di un allenatore con una partita. L’Inter ha il dovere sempre di dare il massimo, speriamo di riprendere ...

