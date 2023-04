Mario Rui: “Roberto Carlos è il mio idolo. Vado matto per Dragon Ball” (Di martedì 11 aprile 2023) Mario Rui rivela che Roberto Carlos è il suo idolo e va matto per Dragon Ball, cartone animato tra i più amati della storia della tv Mario Rui protagonista di una nuova clip di Sorare, il videogioco di fantasport basato su blockchain che unisce fantacalcio, scouting, player trading e NFT. Il calciatore portoghese rivela diverse curiosità sulla sua vita. Il terzino sinistro, tra i migliori interpreti del ruolo nella massima serie del campionato italiano di calcio, sta disputando un grande campionato ed in più è uno dei leader dello spogliatoio azzurro. Il ricordo più bello legato al Napoli? “Sicuramente l’unico titolo che ho vinto col Napoli: la Coppa Italia. Che emozioni ho provato la prima volta che ho giocato al Maradona? “Conoscendo un po’ la ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023)Rui rivela cheè il suoe vaper, cartone animato tra i più amati della storia della tvRui protagonista di una nuova clip di Sorare, il videogioco di fantasport basato su blockchain che unisce fantacalcio, scouting, player trading e NFT. Il calciatore portoghese rivela diverse curiosità sulla sua vita. Il terzino sinistro, tra i migliori interpreti del ruolo nella massima serie del campionato italiano di calcio, sta disputando un grande campionato ed in più è uno dei leader dello spogliatoio azzurro. Il ricordo più bello legato al Napoli? “Sicuramente l’unico titolo che ho vinto col Napoli: la Coppa Italia. Che emozioni ho provato la prima volta che ho giocato al Maradona? “Conoscendo un po’ la ...

