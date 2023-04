Marianella: «Inter, è arrivato il momento di essere pratici!» (Di martedì 11 aprile 2023) Massimo Marianella Intervenuto dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo il momento dell’Inter, impegnata già domani ai quarti di finale di Champions League SERVE PRATICITÀ – Marianella ha parlato così riguardo il quarto di finale di Champions League: «L’Inter fortunata non è stata nelle ultime partite. Ci sono state alcune partite che ha perso pur giocando bene. L’Inter perde contro la Spezia giocando una buona partita, lo stesso fa contro la Fiorentina dove poteva vincere addirittura 3-0. L’Inter ha giocato meglio rispetto quello che dicono i risultati, però è arrivato il momento di essere pratici. Si gioca tutta la stagione in questa partita contro un avversario scomodissimo. Il ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Massimovenuto dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo ildell’, impegnata già domani ai quarti di finale di Champions League SERVE PRATICITÀ –ha parlato così riguardo il quarto di finale di Champions League: «L’fortunata non è stata nelle ultime partite. Ci sono state alcune partite che ha perso pur giocando bene. L’perde contro la Spezia giocando una buona partita, lo stesso fa contro la Fiorentina dove poteva vincere addirittura 3-0. L’ha giocato meglio rispetto quello che dicono i risultati, però èildipratici. Si gioca tutta la stagione in questa partita contro un avversario scomodissimo. Il ...

