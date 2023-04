(Di martedì 11 aprile 2023) Massimovenuto dagli studi di Sky Sport ha parlato diin programma questa sera, con le possibili scelte inper Simone Inzaghi. INpreferirebbe vedere in campo l’attaccante belga contro i portoghesi e spiega il perché: «Farei giocare Lukaku perché nella mia mente resta un grande attaccante che in un momento negativo ha sbagliato dei gol incredibile. È una stagione un pochino maledetta, non è stato fortunato. Però io penso che è un giocatore ha esperienzanazionale e quel sorriso che lo aiuta a scendere in campo. Niente contro Edin Dzeko che sta facendo bene, ma è anche lui in calo. Il problema realizzativo dell’è un problema che va oltre Lukaku, e visto anche il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Marianella: «Benfica-Inter, in attacco dico ancora Lukaku! Vi spiego» - internewsit : Marianella: «Benfica-Inter, in attacco dico ancora Lukaku! Vi spiego» - -

2 - 0] Estádio do SL- Lisbona Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (253) Streaming: ... Sky Sport 4K (213) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Massimo- Commento: ...Tra le sorprese del torneo, ilscenderà in campo con il 4 - 2 - 3 - 1, così composto: ... Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Now, con il racconto di Massimoe ...2 - 0] Estádio do SL- Lisbona Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (253) Streaming: ... Sky Sport 4K (213) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Massimo- Commento: ...

Marianella: «Benfica-Inter, in attacco dico ancora Lukaku! Vi spiego» Inter-News.it

E secondo me Inzaghi non può permettersi di prendere un rischio, lui a livello personale e l’Inter. MOMENTO CHIAVE – Massimo Marianella non farebbe turnover in vista della Juventus: «Ci sono partite e ...