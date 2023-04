Mare, Confitarma e Federazione Mare celebrano giornata nazionale (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - Confitarma e Federazione del Mare si uniscono alle celebrazioni in occasione della giornata nazionale del Mare, in corso oggi in tutta Italia. “Ritengo essenziale – ha sottolineato il presidente Mario Mattioli – condividere iniziative che mirano a rivolgere l'attenzione verso il Mare e la sua rilevanza nella vita economica, sociale e culturale del Paese. Per questo ringraziamo il Ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci, a cui ci uniamo insieme a tutte le realtà che da oggi e per un mese organizzeranno momenti di confronto, approfondimento e dibattito per avvicinare prima di tutto i giovani alle grandi opportunità che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) -delsi uniscono alle celebrazioni in occasione delladel, in corso oggi in tutta Italia. “Ritengo essenziale – ha sottolineato il presidente Mario Mattioli – condividere iniziative che mirano a rivolgere l'attenzione verso ile la sua rilevanza nella vita economica, sociale e culturale del Paese. Per questo ringraziamo il Ministro per le Politiche delNello Musumeci, a cui ci uniamo insieme a tutte le realtà che da oggi e per un mese organizzeranno momenti di confronto, approfondimento e dibattito per avvicinare prima di tutto i giovani alle grandi opportunità che il ...

