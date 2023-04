Marcucci Pd contesta la linea Schlein | ' E' quella dei Ds | ma senza nobiltà'

(Di martedì 11 aprile 2023) Nel Pd di Elly, dopo la formazione della nuova segreteria, c'è chi ancora non riesce a trovare il proprio posto. Andrea, ex capogruppo al Senato, in un'intervista a La Repubblica ha ...

Andrea Marcucci, ex capogruppo al Senato, in un’intervista a La Repubblica ha espresso tutti i suoi dubbi. Per rifare i Ds “La logica è quella, ma senza la nobiltà dei Ds”, avverte Marcucci ...