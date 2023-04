Marco Rizzo e la cartina strampalata su Taiwan | massacrato sui social | «E allora riprendiamoci la Corsica»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 aprile 2023) «Mi chiedo, ad esempio, come mai le isole Malvinas di fronte all’Argentina, a 12mila km da Londra, possano esser inglesi e invece l’isola di, a 100 km dalla costa di Fuzhou, non debba esser cinese». È bastata questa domanda per scatenare contro, ex segretario del Partito Comunista e co-fondatore della lista Italia Sovrana e Popolare, una tempesta di battute e risposte ironiche. Se la distanza geografica è l’unica cosa che conta, hanno pensato alcuni utenti, ci sono tanti altri confini che si potrebbero riscrivere. «perché lanon è italiana se si vede dall’isola d’Elba?», si chiede qualcuno. E l’idea sembra aver una certa presa: «Ma infatti, perché Malta non è nostra?», fa notare un altro utente. Mentre c’è chi vuole passare direttamente ai fatti: «Forza, Città del ...