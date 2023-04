Marani | «Altre seconde squadre della A in C? In questi ultimi giorni si sta muovendo qualcosa…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 aprile 2023) Matteo, presidenteLega Pro, ha parlato prima dell’inizio del match tra Vicenza e Juventus Next Gen Matteo, presidenteLega Pro, ha parlato a Rai Sport.– «Insi staqualcosa, leggo interviste di interesse di altri club di Serie A. E’ un processo lungo il progetto delle. E’ una risorsa importante se usata nel modo giusto, deve aiutare a trovare giovani, costruire serbatoi. La Juve ha avuto 27 giocatori usciti dall’U23 debuttanti in prima squadra. Questo risultato deve spingere, non nell’ottica di vincere il campionato come scorgo in Primavera. Siamo un campionato di formazione, la Serie C deve ...