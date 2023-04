Manfredi: «Per la festa scudetto lavoreremo con Prefettura e Viminale, la sicurezza è importante» (Di martedì 11 aprile 2023) Nel weekend di Pasqua, Napoli è stata presa d’assalto dai turisti. La Repubblica Napoli intervista il sindaco, Gaetano Manfredi, che attribuisce il boom a diversi motivi. «Ci sono vari fattori che intervengono, oggi il turismo è sempre più esperienziale e Napoli, oltre alla sua bellezza architettonica e naturalistica, aggiunge cibo, musica, il calore delle persone. È una città vera che piace molto ai turisti italiani e stranieri. Abbiamo avuto un boom di arrivi dall’estero». Tra i fattori che hanno influito, Manfredi mette anche le serie tv e il successo del Napoli di De Laurentiis. «Il grande successo di “Mare fuori” è indice dell’appeal della città. E anche i successi sportivi sono un fattore di attrazione importante. Napoli è una città post moderna e il suo turismo è poco omologato e questo piace molto alle persone che arrivano per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) Nel weekend di Pasqua, Napoli è stata presa d’assalto dai turisti. La Repubblica Napoli intervista il sindaco, Gaetano, che attribuisce il boom a diversi motivi. «Ci sono vari fattori che intervengono, oggi il turismo è sempre più esperienziale e Napoli, oltre alla sua bellezza architettonica e naturalistica, aggiunge cibo, musica, il calore delle persone. È una città vera che piace molto ai turisti italiani e stranieri. Abbiamo avuto un boom di arrivi dall’estero». Tra i fattori che hanno influito,mette anche le serie tv e il successo del Napoli di De Laurentiis. «Il grande successo di “Mare fuori” è indice dell’appeal della città. E anche i successi sportivi sono un fattore di attrazione. Napoli è una città post moderna e il suo turismo è poco omologato e questo piace molto alle persone che arrivano per ...

