Manfredi | “Oggi il turismo a Napoli è sempre più esperienziale”

Napoli – "Oggi il turismo a Napoli è sempre più esperienziale. Le bellezze architettoniche, la ricchezza enogastronomica e il calore delle persone rendono questa città attrattiva. Certo, il successo delle serie televisive e l'esplosione del fenomeno sportivo hanno inciso positivamente. Ma stiamo puntando anche su eventi importanti per destagionalizzare i flussi turistici e creare stabilità lavorativa nel settore. È un'altra grande scommessa che contiamo di vincere". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in un'intervista al quotidiano "La Repubblica" citata sulla sua pagina Facebook.

