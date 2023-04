Manchester City-Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Di martedì 11 aprile 2023) All’Etihad, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions tra Manchester City e Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Etihad, Manchester City e Bayern Monaco si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) All’Etihad, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions traAll’Etihad,si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brfootball : April 26: Manchester City vs. Arsenal ?? - sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola: '#Napoli? Non parlo di loro, altrimenti #Spalletti si arrabbia' - patridevita7 : @lautarodeIcampo manchester city , real madrid , napoli , inter - judetenai2 : @UTDTrey @CFC_Janty City vs Bayern-Halland to score Real vs Chelsea- Benzema to score Manchester united vs sevilla-Bruno to score - bongs_esc : @goal @TurkishAirlines Benfica vs Napoli Manchester City vs Real Madrid #roadtoistanbul @TurkishAirlines -