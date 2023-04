Manchester City-Bayern Monaco oggi in tv, Champions League 2023: orario, canale, streaming, probabili formazioni (Di martedì 11 aprile 2023) Scenderanno in campo questa sera, martedì 11 aprile, alle 21.00 all’Etihad Stadium di Manchester il City e il Bayern Monaco nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. La gara si potrà vedere su Sky. Sei i precedenti tra le due squadra, in perfetto equilibrio: tre vittorie a testa nei confronti diretti, tutti ai giorni di Champions (). Questo, dunque, è il primo incrocio nella fase a eliminazione diretta. Non sono attese rivoluzioni in casa City con Guardiola che dovrebbe confermare un 4-3-3 più tradizionale, con Aké terzino sinistro e non Bernardo Silva che va verso la panchina, così come Alvarez: in attacco, accanto all’intoccabile Haaland, Grealish e Mahrez. In mediana, De Bruyne, Rodri e Gündogan, in difesa, oltre ad Ederson in ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Scenderanno in campo questa sera, martedì 11 aprile, alle 21.00 all’Etihad Stadium diile ilnella gara di andata dei quarti di finale di. La gara si potrà vedere su Sky. Sei i precedenti tra le due squadra, in perfetto equilibrio: tre vittorie a testa nei confronti diretti, tutti ai giorni di(). Questo, dunque, è il primo incrocio nella fase a eliminazione diretta. Non sono attese rivoluzioni in casacon Guardiola che dovrebbe confermare un 4-3-3 più tradizionale, con Aké terzino sinistro e non Bernardo Silva che va verso la panchina, così come Alvarez: in attacco, accanto all’intoccabile Haaland, Grealish e Mahrez. In mediana, De Bruyne, Rodri e Gündogan, in difesa, oltre ad Ederson in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brfootball : April 26: Manchester City vs. Arsenal ?? - sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola: '#Napoli? Non parlo di loro, altrimenti #Spalletti si arrabbia' - DiMarzio : #ChampionsLeague, Pep #Guardiola ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il @FCBayern - infoitsport : Formazioni Manchester City-Bayern Monaco - oecestbaaba : RT @brfootball: April 26: Manchester City vs. Arsenal ?? -