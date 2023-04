Manchester City-Bayern Monaco, le probabili formazioni (Di martedì 11 aprile 2023) Questa sera alle ore 21 all’Ethiad Stadium in campo la sfida di Champions tra il Manchester City e il Bayern Monaco, ecco le probabili formazioni Questa sera alle ore 21 all’Ethiad Stadium in campo la sfida di Champions tra il Manchester City e il Bayern Monaco, ecco le probabili formazioni. Manchester City (4-3-3) – Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Haaland, Grealish. All.: Guardiola. Bayern Monaco (4-2-3-1) – Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Musiala, Coman; Mané. All.: Tuchel. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Questa sera alle ore 21 all’Ethiad Stadium in campo la sfida di Champions tra ile il, ecco leQuesta sera alle ore 21 all’Ethiad Stadium in campo la sfida di Champions tra ile il, ecco le(4-3-3) – Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Haaland, Grealish. All.: Guardiola.(4-2-3-1) – Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Musiala, Coman; Mané. All.: Tuchel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

