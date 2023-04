Manchester City-Bayern Monaco | Champions League | probabili formazioni e diretta tv

(Di martedì 11 aprile 2023) Corsi e ricorsi storici davvero incredibili. È il quarto di finale più bello e interessante da vedere per tutti gli appassionati sparsi nel mondo e la vincitrice di questa contesa che durerà centottanta minuti tra andata e ritorno sfiderà la vincente tra Chelsea e Real Madrid, campione in carica della manifestazione. Sono storie belle e forse incredibili quelle che solo la UEFApuò permettersi di raccontare. Da una parte c’è ildi Pep Guardiola chiamato a superare il terzo e ultimo, comunque vada il confronto, esame di tedesco dopo aver giocato con Borussia Dortmund (girone) e Lipsia (ottavi di finale). Dall’altra parte, invece, il nuovodi Thomas Tuchel, mister che tolse al collega spagnolo la gioia di alzare la coppa dalle grandi ...

